Fiumicino, di Maria Tonina Momilia il corpo nel canale con la testa fracassata

E' di Maria Tonina Momilia, il corpo ritrovato in un canale a Fiumicino con ferite alla testa e la volto.

Della donna, 39 anni, sposata e madre di due bambini non si avevano più notizie da domenica mattina, quando il marito ne aveva denunciato la scomparsa e lanciato un appello su facebook.

A due giorni di distanza, la macabra scoperta in un fosso all'altezza del civico 138 di via Castagnevizza: il cadavere di Maria è stato trovato riverso nel canale a faccia in giù e col cranio fracassato.

A dare l'allarme, erano stati due operatori del Consorzio di bonifica. Per il recupero del cadavere hanno lavorato i vigili del fuoco, sommozzatori, vigili urbani e personale e mezzi del 118. Dopo i primi accertamenti fatti da Polizia e Carabinieri, la vittima è stata identificata. Si indaga per omicidio.