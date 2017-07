Fiumicino, giallo sulle anatre morte in darsena: “Attendiamo risultati Arpa”

E' giallo a Fiumicino, trovate quattro anatre morte in darsena. Il sindaco Montino lancia l'appello: “Attendiamo i risultati dell'Arpa”.

“Quattro anatre morte e una viva, ma bisognosa di cure, sono state rinvenute oggi nello specchio d’acqua della darsena di Fiumicino. Si tratta di germani reali e anatre, recuperate dai pescatori”. Lo comunica in una una nota il sindaco di Fiumicino Esterino Montino che, sul posto insieme all’assessore all’Ambiente Roberto Cini, ha incontrato la Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale e alcuni rappresentanti della Lipu, insieme alla Polizia Locale. E' infatti un vero e proprio giallo quello intorno alla morte dei quattro volatili, sul quale anche il primo cittadino vuole vederci meglio: "Occorre subito far chiarezza sulle cause –prosegue il sindaco – per capire come sia avvenuta la loro morte. L’anatra viva è stata presa in carico da Alessandro Polinori della Lipu per avviarne il recupero”.

Da verificare quindi le cause del decesso delle anatre, sulle quali, probabilmente, sarà decisivo il parere dell'Arpla: “Nell’acqua della darsena –aggiunge l’assessore all’Ambiente, Roberto Cini – sono state trovate altre anatre vive e che stanno bene. Bisogna capire se quelle morte fanno parte di un gruppo che ha mangiato qualcosa altrove e poi, magari, sono finite qui trascinate dalla corrente oppure se sono morte sul posto. Dopo le verifiche del veterinario e la rimozione delle anatre i corpi verranno inviati all’istituto zooprofilattico per essere analizzati e verificare le cause del decesso, come richiesto dalla nostra biologa Daniela Pascucci. Attenderemo, naturalmente, anche i risultati delle analisi che effettuerà l’Arpa”.