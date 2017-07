Fiumicino in festa. Tornano le vongole record: ecco “Spaghettongola”

Fiumicino si prepara alla festa, torna “Spaghettongola”. Il festival mangereccio tra spettacoli, cibo e vino.

Appuntamento sabato 29 luglio con l'evento più atteso dell'estate laziale: La Spaghettongola. La festa degli spaghetti alle vongole lupino, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, pronta a sfornare oltre diecimila pasti in nove giorni. Nell’ormai tradizionale location di Parco Forti (via Lorenzo Bezzi snc) è tutto pronto per la super notte di inaugurazione, dove si mangia, si beve e ci si diverte con un programma fatto di musica e cabaret. “Siamo ormai arrivati al nono anno - spiega il presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, organizzatrice dell’evento, Stefano Conforzi -. Siamo ormai una tradizione dell’estate del litorale romano. L’anno scorso fu un successo senza precedenti. Diecimila pasti sfornati in nove giorni. Venti quintali di cozze, altrettanti di vongole finiti in padella. Diciotto quintali di calamari. Quasi duemila chili di pasta e 1200 bottiglie di vino. Trentamila persone ad assistere agli spettacoli. Quest’anno contiamo di eguagliare ancora questi record”.