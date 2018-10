Fiumicino, “Montino e Cirinnà impiccati”: minacce contro sindaco e moglie

"Montino e Cirinnà, ve dovrebbero impiccà". Minacce contro il sindaco di Fiumicino e la moglie, senatrice Pd, apparse su un muretto del Lungomare, in piazzale Mediterraneo.

Tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Esterino Montino e Monica Cirinnà, con la dura condanna del gesto, via social, da parte del sindaco di Fiumicino: "Ieri qualche idiota, inopportunamente uscito dalle fogne, ha pensato di imbrattare un muro di Fiumicino con una scritta che augura la morte a me e a mia moglie Monica Cirinnà - scrive su Facebook - Il tutto corredato da un simbolo di chiara matrice neofascista. Noi non pubblicheremo quella foto perché la visibilità è quello che cercano. Pubblichiamo, invece, alcuni dei tantissimi messaggi di solidarietà e sostegno che ci stanno arrivando in queste ore da parte di associazioni, amici, cittadini, semplici utenti dei social network”.

“C’è un’Italia migliore - conclude Montino - che rifiuta l’odio e i pericolosi rigurgiti razzisti, fascisti e omofobi a cui assistiamo. E noi stiamo con quell’Italia”.