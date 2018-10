Fiumicino, olio “tarocco” in vendita al duty free: 40 bottiglie sequestrate

Olio "tarocco" in vendita all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, sequestrate dai carabinieri 40 bottiglie di falsi prodotti made in Italy.

Grazie a controlli congiunti con il reparto tutela agroalimentare, i militari hanno passato in rassegna numerosi esercizi commercali, scopertendo in cinque punti vendita l'olio tarocco. Sequestrato olio venduto come extra vergine di oliva al prezzo di 54,90 euro, etichettato ma carente delle indicazioni qualitative necessarie per il pregiato olio.