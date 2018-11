Fiumicino, passeggero colto da malore muore sul volo New York-Roma

Volo con finale amaro per i passeggeri della tratta New York-Roma Fiumicino, con un uomo colto da malore e deceduto prima di arrivare a destinazione.

Inutile il disperato tentativo di salvataggio di quattro medici a bordo, che hanno usato anche un defibrillatore. All'aereo era stata accordata la priorità di atterraggio per emergenza medica, ma quando il velivolo è atterrato, poco dopo le 7.30, i medici di pronto soccorso subito saliti a bordo non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. I passeggeri sono stati sbarcati e per l'aereo è stata disposta una piazzola dedicata. Sul posto anche la Polaria di Fiumicino.