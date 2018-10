Fiumicino, uccisa e gettata in un canale: personal trainer indagato confessa

Uccisa e gettata in un canale di Fiumicino, il killer di Maria Tonina Momilla confessa l'omicidio.

Andrea De Filippis, principale sospettato, si sarebbe presentato in casera dai carabinieri accompagnato dal sue legale, intenzionato a parlare. Maria Tanina Momilia era scomparsa domenica ed è stata ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Isola Sacra, vicino Fiumicino.Le ultime tracce della vittima portavano alla palestra di De Filippis, dove l'uomo lavorava come personal trainer.