Foibe, lezione dell’Anpi interrotta da Blocco Studentesco: blitz in una scuola

Lezione dell'Anpi sulle Foibe interrotta dai militanti di Blocco Studentesco. Blitz nell'Istituto Giordano Bruno dell'organizzazione giovanile, molto vicina a Casapound.

L'evento della scuola era dedicato alla ricostruzione delle vicende accadute sul confine giuliano-dalmata negli anni '30 e '40 del Novecento. Una conferenza legata ad un ciclo organizzato dall'Anpi di Roma, in collaborazione con il Campidoglio, che i militanti avevano già minacciato di bloccare. Un video girato dai militanti della formazione di estrema destra, postato sui loro profili social, mostra l'avvio del blitz, con l'interruzione della didattica e il relatore che viene interrotto, accerchiato e contestato con urla come "la storia non va infangata" e "i partigiani italiani sono stati i primi complici del genocidio di 10 mila persone".

Diversi docenti presenti si sono alzati per tentare di interrompere l'azione dei militanti del Blocco Studentesco gridando "basta, ma chi siete". Ne e' seguito un breve parapiglia, con gli studenti che stavano assistendo alla lezione che hanno abbandonato l'aula