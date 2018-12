Follia clochard: lancia sampietrino contro ambulanza, poi insulta i militari

Lancia un sampietrino contro un'ambulanza, in movimento, con sirene accesse, poi insulta e minaccia i carabinieri intevenuti per bloccarlo. Follia clocahrd: arrestato un senzatetto 26enne, originario della Liberia.

Attimi di paura nel piazzale del Santo Uffizio, proprio nel giorno del compleanno di Papa Francesco, dove l'uomo ha colpito senza motivo il mezzo del 118. Intervenuti sul posto, i militri hanno più volte chiesto all'uomo di lasciaare il grosso sasso e di far identificare, ricevendo, di risposta, solo nuove minacce e insulti. Il 26enne è stato così portato in caserma, dove è emerso come il liberano fosse destinatario di foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma ed avessi un "curriculm" ampio di precedenti; danneggiamento, false attestazioni, porto oggetti atti ad offendere, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello. In attesa di verificare i danni arrecati all'ambulanza, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.