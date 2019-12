Follia ultrà Lazio, schiaffo alla Curva Nord: Daspo a 30 Irriducibili violenti

Follia ultrà Lazio, lo schifo della polizia alla Curva Nord. La stangata: trenta Daspo. Dei 30 provvedimenti, 17 riguardano la partita tra i biancocelesti e il Celtic di Europa League. Mentre 13 sono stati notificati per la partita tra Lazio e Atalanta del 15 maggio scorso, finale di Coppa Italia.

Dodici Daspo riguardano tifosi appartenenti al gruppo degli “Irriducibili” che, in occasione della partita di Europa League Lazio-Celtic del 7 novembre furono denunciati dalla Digos romana per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale in occasione degli scontri avvenuti nel dopopartita. Un gruppo di tifosi scozzesi, scortati dalla Polizia di Stato, era stato bersagliato con lancio di petardi e corpi contundenti e un funzionario della Digos aveva riportato la frattura di un braccio a causa della resistenza opposta da un ultrà laziale che gli era rovinato addosso. Per tale condotta il tifoso era stato denunciato anche per lesioni personali gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico e lancio di materiale pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive. Dei Daspo, uno ha la durata di 10 anni, quattro di 5 anni e sette di 4 anni. In relazione alla stessa partita altri 5 Daspo (due da 5 anni e tre da 3 anni) sono stati emessi a carico di ultrà denunciati per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

Tredici Daspo invece sono stati adottati per gli scontri in occasione della finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta del 15 maggio, in aggiunta ai 4 emessi subito dopo i fatti. Il gruppo di tifosi si era reso responsabile dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, adunata sediziosa, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, divieto dell’uso di caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, aggravato in concorso; due di loro, anche del danneggiamento di una vettura della Polizia Locale Roma Capitale e utilizzo di “artifizio pirotecnico” per incendiarla. Dei tredici Daspo, due sono da 8 anni, uno da 6, nove da 5 e uno da 3.

Tutti i provvedimenti emessi con obbligo di firma sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.