Follia ultras, scontro tra tifosi dell'Eintracht e polizia: 5 fermati

Ultras scatenati, un gruppo di tifosi dell’Eintracht Francoforte, a Roma per il match di Eurpoa League con la Lazio, ha tenato di raggiungere il ponte Duca d'Aosta, dove si trovavano i rivali biancoceleste.

Fermati ed arrestati cinque ultras, autori anche di lancio di fumogeni e petardi, nel tentativo di superare lo sbarramento all’altezza del Ponte della Musica. Il gruppo di tifosi, che si era staccato dal punto di raccolta a Villa Borghese per dirigersi verso lo stadio, era scortato dalle forze dell'ordine che per impedire che entrassero in contratto con i laziali ha fatto una carica di alleggerimento