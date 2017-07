Fondazione Museo Shoah: Casa dei Vallati nuova sede fino al 2020

Nuova sede per la Fondazione Museo Shoah, che ottiene la prestigiosa Casa dei Vallati fino al 2020.

Arriva dall'Assemblea Capitolina la concessione dell'immobile, già in possesso della Fondazione. Che è stata così approvata dall'Aula Giulio Cesare fino alla realizzazione del Museo nazionale della Shoah, a Villa Torlonia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. "E' una proposta di concessione in uso della Casina dei Vallati in favore della Fondazione Museo della Shoah per il tempo necessario alla realizzazione del Museo della Shoah per cui l'amministrazione si e' continuamente impegnata dal 2005", ha detto il vicesindaco con delega alla Cultura, Luca Bergamo, illustrando il provvedimento in Aula.