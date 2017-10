Fondazione Tim, nasce Dislessia 2.0: diagnosi e screening a portata di click

Individuare gli istituti scolastici dedicati, per poi fare diagnosi e screening a distanza, tutto con un semplice click. Al fianco dei bambini dislessici nasce il portale della Fondazione Tim: Dislessia 2.0.

Una rivoluzionaria iniziativa digitale, nata grazie alla collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con l’appoggio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). In occasione del World Dyslexia Awareness Day, il 5 ottobre, prende il via la piattaforma dedicata, primo strumento in Italia nato in risposta alle esigenze di famiglie, docenti, studenti e pediatri. Da giovedì 5 ottobre i genitori potranno collegarsi al portale www.dislessia.fondazionetim.it per individuare le oltre 4.300 “scuole amiche della dislessia”, che si avvalgono di metodologie didattiche inclusive dedicate ai bambini. Inoltre, sul portale Dislessia 2.0 sarà disponibile Smart@pp, che offre a famiglie e pediatri uno screening ultra-precoce, finalizzato ad individuare elementi di rischio per disturbi della comunicazione. La piattaforma ospiterà infine Dislessia Online, una soluzione tecnologica, sviluppata dall’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in cui i bambini in età scolare, ragazzi e adulti potranno effettuare una valutazione a distanza della lettura. Oltre ad un eventuale percorso di recupero online per le difficoltà di lettura ed una sessione finale con verifica dell’apprendimento.