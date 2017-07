Fondi del Bambin Gesù per l'attico di Bertone. Gli ex vertici a giudizio

Fondi del Bambin Gesù usati per la ristrutturazione dell'attico del cardinal Bertone, gli ex vertici dell'ospedale a processo. Fissata la prima udienza per mercoledì 18 luglio.

Sono accuse pesanti quelle mosse dal Tribunale del Vaticano nei confronti di Giuseppe Profiti, ex presidente della Fondazione Bambino Gesù, e di Massimo Spina, ex tesoriere. Ovvero quelle di aver utilizzato "per fini completamente extraistituzionali" 422.005,16 euro, impiegati per la ristrutturazione dell'appartamento del cardinale Tarcisio Bertone. Profiti e Spina sono stati così rinviati a giudizio per distrazione di fondi dal Bambino Gesù, avendo utilizzato, "in concorso tra loro", denaro appartenente alla Fondazione a vantaggio dell'imprenditore Bandera. In particolare sono stati pagati 422.005,16 euro per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del Governatorato, destinato a residenza del Segretario di Stato emerito, per avvantaggiare l'impresa di Gianantonio Bandera. La prima udienza è fissata per il 18 luglio 2017.