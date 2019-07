Fondi Russia e Salvini: Luigi Bisignani: “Il leader ha dimostrato fragilità”

Fondi russi e Matteo Salvini, parla il giornalista e “faccendiere” Luigi Bisignani: “La tenuta di nervi di Salvini si è sciolta come neve al sole. Pensavamo di avere un leader forte e carismatico, invece ha dimostrato di essere molto debole e fragile”.

Spiega Bisignani: “Ha reagito a queste prime notizie da ragazzo viziato. Non avrebbe mai dovuto rinnegare l’amicizia con Savoini, come ha fatto Craxi con Chiesa. Avrebbe dovuto semplicemente dire: Savoini è un mio collaboratore, da anni tiene rapporti con la Russia alla luce del sole, è finito in un aperitivo di cui non sapevo nulla e di cui chiederò conto. L’altra cosa grave è l’atteggiamento di Conte e Di Maio che hanno scaricato immediatamente Salvini, dimostrando che questo è un governo di dilettanti allo sbaraglio che prima va a casa e meglio è. Se Salvini scioglie questa compagnia di giro e va al voto, avrà la maggioranza degli italiani. Se va avanti così con questo stillicidio, a quel punto Salvini non mangia il panettone”

Così Luigi Bisignani, giornalista e faccendiere, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.