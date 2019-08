Fontana di Trevi, bagno con maschera e cassa per la musica: multa e Daspo

Bagno a Fontana di Trevi con maschera, cassa per la musica e un cartello attaccato al collo: fermato dai vigili un 38enne italiano. Per lui 650 euro di multa ed il Daspo urbano.

Mercoledì pomeriggio alle 18:30, un cittadino di nazionalità italiana di 38 anni è stato bloccato da una pattuglia del I Gruppo Centro a Fontana di Trevi: l'uomo era appena entrato in acqua con un cartello attaccato al collo, un amplificatore e una maschera, con l'intento di portare avanti un'azione dimostrativa.

Gli agenti lo hanno fatto uscire e sanzionato secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di polizia urbana sia per la tutela della fontana storica che per l'utilizzo dello strumento di amplificazione sonora. A suo carico emesso un ordine di allontanamento ed elevate sanzioni per un totale di 650 euro.