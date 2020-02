Roma

Mercoledì, 5 febbraio 2020 - 13:33:00 Fontana di Trevi, false indicazioni in strada: scritta manda in tilt i turisti La scritta, fatta a mano con una bomboletta spray, è apparsa in via del Tritone, all'angolo che separa via della Panetteria da via della Stamperia

False indicazioni per Fontana di Trevi in via del Tritone. Questa mattina due cartelli segnaletici che indirizzano i turisti verso il monumento sono stati imbrattati ed è stata disegnata una grande scritta fai da te con la vernice bianca ed una freccia sull'asfalto in direzione di via della Panetteria. Turisti in tilt. "Qualcuno ha deturpato la segnaletica che indirizza i turisti verso Fontana di Trevi, piegando un cartello e occultando le informazioni. Addirittura sull'asfalto, compare una scritta cubitale che devia i flussi in un'unica direzione", commenta l'assessore capitolino al Commercio Carlo Cafarotti. "E' un gesto gravissimo - aggiunge - condanniamo senz'appello chiunque se ne sia reso responsabile. Non è solo un disservizio ai turisti. Si tratta di un'offesa alla Capitale, ai suoi gioielli artistici e alla sua credibilità. Un'azione irresponsabile che tra l'altro mina la sicurezza pubblica, poiché si rischia di congestionare pericolosamente la via limitrofa al sito.Ho chiesto alla Polizia Locale di mettersi al lavoro per rintracciare i colpevoli. Chi non rispetta Roma non ne è degno".