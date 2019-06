Fontana di Trevi: ruba le monetine, poi attacca gli agenti: arrestato

Ruba le monetine da Fontana di Trevi e quando viene fermato dagli agenti della Polizia Locale, prima gli inveisce contro poi li attacca: calci, pugni ed una testata al volto. Arrestato un 44enne italiano con precedenti.

Un uomo italiano di 44 anni è stato arrestato giovedì sera a Fontana di Trevi, da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo "ex Trevi" per essersi reso responsabile dei reati di resistenza minaccia e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, oltreché per tentato furto e danneggiamento.

Erano circa le 19:30 quando una coppia di agenti, nel consueto servizio di controllo in piazza Trevi, ha sorpreso un uomo che tentava di prelevare le monetine dal fondo della fontana. Durante i tentativi di farlo desistere dal suo intento e fermare la sua azione illecita, il quarantaquattrenne ha iniziato ad insultare e minacciare gli operanti passando poi a colpirli con calci e pugni, sferrando una testata ad uno degli operanti.

L'uomo, con numerosi precedenti, è stato tratto in arresto. Nei suoi confronti si è proceduto anche per il reato di danneggiamento per aver provocato danni all'auto di servizio. L’arresto è stato convalidato venerdì mattina dall'Autorità Giudiziaria, all'esito del processo con rito direttissimo.