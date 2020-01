Fontana di Trevi, un bunker: ecco barriera protettiva e presidio anti abusivi

Fontana di Trevi, uno dei simboli di Roma diventa un vero e proprio bunker: verrà realizzata, secondo i requisiti tecnici forniti dalle soprintendenze, una "barriera protettiva" per proteggere la vasca dall'eccessivo numero di visitatori, che "impedisca di sedersi sul bordo" del monumento.

Lo prevede una mozione approvata dall'Assemblea capitolina martedì scorso, primo firmatario il presidente della Commissione Commercio Andrea Coia, passata sotto silenzio poiché discussa pochi minuti dopo che la maggioranza M5s si era spaccata nel voto sul No alla discarica di Monte Carnevale.

Il testo invita il sindaco Virginia Raggi e la Giunta ad impegnarsi alla progettazione e alla realizzazione della barriera. Inoltre chiede che sia "istituito un presidio fisso che comprenda anche il controllo delle vie di accesso a Fontana di Trevi e all'area del Colosseo" in funzione anti-abusivismo.

L'impegno per la prima cittadina e la giunta, approvata con 24 voti favorevoli ed un solo astenuto, è anche finalizzato a "dare opportune disposizioni al comando della Polizia Locale di Roma Capitale affinché: venga istituito un presidio fisso potenziato che comprenda anche il controllo delle vie di accesso a Fontana di Trevi e area del Colosseo" e "venga istituito un pattugliamento continuo a piedi di via dei Fori Imperiali via del Corso, via del Babbuino, via Condotti e Piazza di Spagna".