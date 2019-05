Fori Imperiali, dagli scavi emerge testa di una grande statua: è una divinità

Roma non smette mai di sorprendere: ritrovata ai Fori Imperiali una testa di una grande statua risaltante ad un periodo tra il I secolo a.C. ed il V secolo d.C.. Per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali rappresenta una divinità.

Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina hanno ritrovato una testa di statua in marmo bianco di età imperiale (I secolo a.C. - V d.C.) di dimensioni di poco maggiori del vero e in ottime condizioni di conservazione. Per le sue caratteristiche iconografiche secondo la sovrintendenza è riconducibile alla figura di una divinità.

Raggi entusiasta per il ritrovamento: “Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno. È una meraviglia.”