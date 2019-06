Foro Romano e Fori Imperiali insieme, ora si può: ingresso con un unico ticket

di Maddalena Scarabottolo

Da sabato 29 giugno, il Foro Romano e i Fori Imperiali si potranno visitare con un unico biglietto. L'area archeologica al centro di Roma sarà accessibile, a romani e turisti, con un unico ticket da 16 euro.

“Oggi si scrive un pezzo di storia” sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, riguardo all'unificazione dei Fori. D'ora in poi basterà un solo ticket per visitare il Foro Romano e i Fori Imperiali. Grazie al protocollo d'intesa, stipulato per l'occasione, prende forma una fase sperimentale di fruizione unificata dell'area del Foro Romano – Palatino insieme ai Fori Imperiali.

Alberto Bonisoli, ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha sottolineato come questo sia “un momento speciale in quanto si inaugura un nuovo modo di fruire e percepire il nostro patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, unico al mondo”.

La più grande difficoltà, nel far dialogare l'area amministrata da Roma Capitale e l'area amministrata dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, è stata quella di affrontare ostacoli burocratici e amministrativi che impedivano di superare l'antica divisione.

La realizzazione di questo nuovo percorso, si presenta come un'azione di buon senso che permetterà di riannodare i legami che l'area centrale di Roma deve avere con il resto della città. Oltre a ciò, questa semplice ma laboriosa unificazione permetterà una migliore fruizione dell'area archeologica non solo ai romani ma anche ai turisti. Si potrà infatti acquistare il ticket sia nelle biglietterie del Foro Romano e del Palatino sia in quelle della Colonna Traiana. La visita, di circa due ore, accompagnerà il visitatore attraverso 3.000 anni di storia compresi tra la Curia Iulia, il Foro di Cesare, il Foro di Nerva e il Foro di Traiano.

Sabato 29 giugno, in occasione della Festa di Roma, si potrà accedere per la prima volta a questo percorso innovativo ideato dal Mibac, da Roma Capitale, dal Parco archeologico del Colosseo e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali.

Il percorso dal Foro Romano ai Fori Imperiali prevederà un nuovo ticket da 16 euro, valido per l'intera giornata. Il biglietto d'ingresso costerà invece solamente 2 euro per tutti i ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla Crescita culturale, oltre a definirsi “molto soddisfatto per il risultato raggiunto” ha espresso la volontà di “allargare in futuro questo progetto anche al Circo Massimo, alle Terme di Caracalla e al Foro di Augusto”.