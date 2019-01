Forza Italia, 25 anni dopo. Un'invasione di gazebo per la riscossa romana

Bandiere tricolore e gazebo azzurri per una vera e propria festa. Forza Italia riempie Roma di gazebo per celebrare i 25 anni del partito.

“Questa mattina, in occasione dei 25 anni di Forza Italia, ci siamo recati nei territori dei nostri municipi di Roma, dove sono stati organizzati dei gazebo - dichiara Antonello Aurigemma, consigliere regionale - Siamo passati in VI, VII, III. Un ringraziamento ai tanti militanti che hanno reso possibile questa iniziativa e un grazie particolare al coordinamento del III Municipio, che si è distinto per il maggior numero di banchetti, ben tre. Con queste attività, a livello territoriale si è voluto difendere e rimarcare i valori che sono stati per 25 anni la bandiera del nostro partito".