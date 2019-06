Forza Italia esplode la pace: Carfagna e Toti commissari del partito

Forza Italia: esplode la pace, due ore di riunione tra Silvio Berlusconi, Mara Carfagna e Giovanni Toti segnano la nuova linea del partito.

Toti e Carfagna sono di fatto i due commissari di Forza Italia con l'incarico di traghettare il partito dalla melma delle ultime elezioni sino al nuovo congresso.

Secondo fonti interne al partito Mara Carfagna avrebbe già dato il suo assenso al “nuovo ordine” del presidente Berlusconi, mentre il governatore della Liguria, Toti, avrebbe chiesto 24 ore di tempo per sciogliere ogni indugio. Sempre fonti di Forza Italia non nascondono che il temporeggiare di Toti sia legato a una consultazione ligure con l'alleato “pesante” della Lega, con il quale avrebbe voluto riproporre partendo da Roma il modello Liguria in tutte le regioni.

Gli ordini di Silvio Berlusconi sarebbero stati chiari: rifondazione partendo dal basso e mai più riunioni di carbonari come quelle che si sono tenute nei giorni scorsi e quella già calendarizzata giovedì a Roma tra lo stesso Toti e alcuni esponenti di spicco di Roma e Provincia. Berlusconi avrebbe altresì chiesto di abbassare i toni.