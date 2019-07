Nuovo arresto con l'accusa di evasione per il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, fermato ieri dai poliziotti della Digos mentre si trovava nella sede del movimento di estrema destra.

Castellino, che era ai domiciliari, aveva avuto un permesso per andare dal dentista, ma si è recato nella sede di Forza Nuova per due ore. Per questo è stato arrestato e oggi condannato ad 8 mesi di reclusione.