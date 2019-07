Fratelli d'Italia, Il Timone appoggia la Meloni: sì ad un centrodestra unito

Giancarlo Cremonesi ed Il Timone accolgono l'appello di Giorgia Meloni: il think tank romano appoggerà Fratelli d'Italia con l'obiettivo di costituire un nuovo centrodestra unito.

L’assemblea de Il Timone, think tank della società civile e del centrodestra romano, convocata dal presidente Giancarlo Cremonesi e con la partecipazione di importanti imprenditori, professionisti e manager ha approfondito l’attuale momento politico e ha accolto con grande favore l’appello di Giorgia Meloni alla costituzione di un nuovo contenitore politico nel quale far confluire gli elettori di destra e quelli del centro, comunque gli Italiani Patrioti.

Da settembre gli iscritti e i simpatizzanti de Il Timone saranno a disposizione di Giorgia Meloni per collaborare al nuovo progetto politico, in sintonia con le categorie produttive nazionali e con le necessità e le aspettative di rilancio del nostro paese e della sua capitale martoriata da una amministrazione impreparata e non idonea.