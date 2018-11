Frigo in strada. Ama attacca: "Colpa del Comune e delle domeniche eco"

I frigoriferi romani restano abbandonati in strada. Non ci sarà nessun raccolta straordinaria dei rifiuti per domenica 2 dicembre causa "domeniche ecologiche"; Ama annuncia il fortfeit e scarica le scolpe sul Comune.

I Municipi interessanti dall'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica" non potranno usufruire del ritiro gratuito di scarti ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dalla municipalizzata dei rifiuti. L'anuncio arriva dalla stessa Ama, che, tramite una nota, denuncia l'impossibilità di operare in parallelo alla seconda domenica ecologica, voluta, come sottilineato dalla stessa azienda, proprio da Roma Capitale. Nel surreale scarica barile, Ama dichiara di non poter operare in concomitanza del “divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl 'Fascia Verde' del Pgtu (Piano generale del traffico urbano), dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30”.

Torna così d'attualità il complotto del frigoriferi, con molti romani che, privati dell'iniziativa, saranno incentivati ad abbandonare i rifiuti ingombranti dove possono. A fornire l'alibi perfetto al clan di misteriosi sabotatori che tramano contro la giunta, è quindi, involontariamente, la stessa amministrazione comunale. Un paradosso ben chiamaro alla stessa Ama, che richiama all'ordine i romani più pigri ed indisciplinati sottolineando le alternative all'abbandono dei rifiuti: "L'Ama ricorda ai cittadini che, oltre ai servizi a pagamento, esistono altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici - si legge nella nota - i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano stradale".