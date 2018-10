Frode fiscale per 140 mln: ex candidato alle elezioni comunali arrestato

Truffa allo Stato, falsi in bilancio e frode fiscale per oltre 140 mln: arrestato dalla polizia tributaria della Finanza Gianluca De Cubellis, ex candidato alle elezioni comunali del 2013.

L'imprenditore si era candidato raccogliendo 25 preferenze - alle elezioni comunali a Roma del 2013 con la lista "Azzurri Italiani", che sosteneva la corsa di Gianni Alemanno per la riconferma in Campidoglio. Nell'ordinanza il gip Daniela Caramico D'Auria ricorda che già lo scorso anno a De Cubellis era stato vietato di esercitare attività d'impresa o di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche. Nonostante questo, le indagini hanno accertato che l'imprenditore aveva continuato a lavorare utilizzando dei prestanome e sottraendo al fisco 60 milioni di euro. Dagli accertamenti De Cubellis sarebbe risultato quale amministratore di fatto di oltre 20 società che operavano in diversi settori ed avrebbe evaso il fisco per un totale di oltre 140 milioni di euro.