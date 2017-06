Un fruttivendolo romano è stato arrestato con l'accusa di spaccio di cocaina e marijuana.

L'uomo, un 44enne con la passione per le scommesse, è stato fermato nella zona di Largo delle Sette Chiese per un controllo dei Carabinieri che l'hanno trovato in possesso di alcune dosi di droga. I militari hanno perquisito la sua abitazione trovandoci 5 grammi di cocaina, un chilogrammo di marijuana e tutto l'occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi di droga.