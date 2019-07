Fuga da film sui binari della metro, poi rissa con i carabinieri: preso pusher

Inseguimento da film sui binari della Metro B: spacciatore prima scappa dai carabinieri correndo nel tunnel della metro, poi parte la rissa con gli agenti. Il pusher, 29enne del Gambia, arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 29enne del Gambia, senza fissa dimora, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Impegnati in un servizio antidroga in abiti civili, i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, già noto per i suoi precedenti per droga, mentre si aggirava a piedi tra utenti e passanti in piazza dei Cinquecento. Entrato all’interno della stazione metro “Termini”, i militari hanno deciso di seguirlo, tenendolo a vista, fino a bordo della metro B. Arrivato alla fermata “Conca d’oro”, il 29enne è sceso dal convoglio, sempre con i Carabinieri alle calcagna, e si è incontrato con un giovane. Poco dopo, i due si sono appartati dietro un angolo dove l’uomo gli ha ceduto una bustina contenente una dose di eroina in cambio di denaro.

A questo punto i Carabinieri sono intervenuti ma il pusher si è dato alla fuga scendendo le scale mobili e raggiungendo nuovamente la banchina dove, nel tentativo di seminare i Carabinieri, ha cercato di dileguarsi lungo il tunnel dei binari, nonostante fosse segnalato il treno in arrivo. Il 29enne è stato immediatamente raggiunto e fermato ma, non contento, ha tentato di divincolarsi colpendo i Carabinieri con calci e pugni, che, però, lo hanno definitamente bloccato e ammanettato. Nelle sue tasche sono state rinvenute decine di dosi di eroina e cocaina, oltre a 400 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno anche identificato l’acquirente, poi segnalato quale assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuti all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Uno dei Carabinieri ha riportato lievi contusioni e un’infrazione del dito di una mano, guaribili in 15 giorni.