Fuga delle aziende, Di Biase attacca: “La giunta di Virginia Raggi è immobile”

La capogruppo del PD capitolino Michela Di Biase attacca la giunta Raggi dopo la fuga di Sky e Mediaset dalla Capitale.



“E’ una vera emorragia quella che sta sottraendo ‘asset industriali’ vitali per l’economia di Roma. Il ripiegamento verso il nord di gruppi importanti come Sky, Eni e Mediaset e la crisi di Alitalia sottraggono occupazione e ricchezza”, afferma in una nota.

Intanto, anche i giornalisti del TG5 sono in sciopero contro un possibile trasferimento della redazione a Milano.

Secondo Di Biase a Roma non c’è coinvolgimento strategico del Campidoglio sugli assetti futuri della città. Un immobilismo politico che potrebbe portare a una contrazione ulteriore dell'occupazione, per la capogruppo del PD. “Il sindaco di Roma assiste attonito al depauperamento dell’economia cittadina corteggiata soprattutto dal capoluogo lombardo senza sentire la necessità di aprire un tavolo di confronto”, ribadisce Di Biase.