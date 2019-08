Funerali Diabolik, Questura alla figlia di Piscitelli: “Non c'erano accordi”

"Non risulta alcun accordo tra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli". A riferirlo all'Agi fonti di polizia interpellate dopo lo sfogo di Ginevra Piscitelli, figlia di "Diabolik".

La figlia di Piscitelli sul profilo Facebook si era lamentata con le forze dell'ordine per aver impedito mercoledì pomeriggio di mostrare ai tifosi laziali presenti in via del Santuario il feretro dell'ex capo ultrà della curva nord.

La questura inoltre fa sapere che sono al vaglio dei poliziotti della Digos le immagini dei saluti romani fatti per salutare il feretro di Fabrizio Piscitelli. I filmati - che mostrano diverse persone salutare con braccio teso “Diabolik” sia all'arrivo del feretro sia al termine della funzione - saranno analizzati attentamente per individuare le responsabilità delle persone coinvolte.