Furgone investe pedoni: 3 feriti gravi, tra loro una bimba e la mamma incinta

Perde il controllo del furgone ed investe tre pedoni: incidente stradale con feriti gravi alle 13.30 in via Vicoforte, zona Casalotti. A rimanere ferite in codice rosso tre persone trasportate al Policlinico Agostino Gemelli.

Si tratta di una donna albanese di 67 anni, una moldava incinta di 36 e la figlia di 4 anni. A bordo del Peugeot Boxer un italiano di 68 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento. Nessuna delle tre ferite sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo alla guida del furgone è un italiano di 68 anni che, secondo quanto si apprende, avrebbe riferito di aver avuto un malore. Per questo avrebbe perso il controllo del mezzo investendo le tre. Ora è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Aurelia Hospital, dove è stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico.

Sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, diretto da Massimo Fanelli.