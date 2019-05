Furia contro i poliziotti, sorpresa a lasciare rifiuti in strada li aggredisce

Abbandona dei rifiuti in strada, fuori dal cassonetto, ma nonostante sia stata "pizzicata" si rifiuta di raccoglierli, anzi. Aggressione furiosa agli agenti della Polzia Locale.



È stata arrestata per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale una romena di 37 anni, fermata in zona Aurelio mentre gettava l'immondizia in strada. Inutile l'appello degli agenti, con la donna che le si è scagliata contro e poi ha rifiutato di mostrare i documenti. Il processo con rito direttissimo ha confermato l'arresto.