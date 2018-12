Furti nei negozi, nuovi guai per la "multinazionale del furto": i 4 in carcere

Non finiscono i guai per i 4 ladri della “multinazionale del furto”. Dopo il loro arresto in flagranza di reato avvenuto la vigilia di Natale, durante l’udienza di convalida sono stati riconosciuti autori di altri furti in negozi del centro storico e per questo è scattata la custodia cautelare in carcere.

I ladri, due cittadini del Montenegro di 38 e 47 anni, una donna ucraina di 31 anni e un cittadino egiziano di 64 anni, tutte vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, erano stati scoperti dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina mentre stavano facendo incetta di capi di abbigliamento e di occhiali in diversi esercizi di via Frattina, dove agivano con borse schermate artigianalmente con fogli di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio degli esercizi commerciali “visitati”.

Il Giudice del Tribunale Monocratico ha così disposto per i quattro ladri la custodia cautelare in carcere che i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina gli hanno notificato, facendoli trasferire a Regina Coeli.