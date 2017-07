Furti, scippi e rapine: erano l'incubo dei turisti. Arrestate sei persone

Furti, scippi e rapine ai turisti. Da Termini a via Vento: Carabinieri arrestano sei persone.

Maxi operazioni in giornata in più zone di Roma, dove si sono riscontrati più episodi con protagonisti speciali borseggiatori e criminali. In via Ugo Foscolo i Carabinieri hanno infatti arrestato un cittadino romeno di 16 anni, bloccato dopo aver strappato il telefono dalle mani di un turista del nord Italia. Lo smartphone di ultima generazione è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il minorenne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Roma Via Virginia Agnelli. Altra baby borseggiatrice di 22 anni, domiciliata presso il campo nomadi di Nettuno, è stata arrestata da Carabinieri in borghese subito dopo aver tentato di rubare il portafogli ad un turista greco all’interno della metropolitana linea A, all’altezza di Termini. In via Giolitti, un cittadino libico di 27 anni, uno somalo di 55 anni ed uno algerino di 24 anni hanno accerchiato una turista tedesca, strappandole dalle mani il telefono cellulare. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione degli agenti, che sono immediatamente intervenuti per arrestare i responsabili. La donna ha riportato solo un forte spavento e non si è fatta male.

E’ infine un cittadino romeno di 21 anni il borseggiatore arrestato a bordo del bus linea 50, dopo aver sfilato, con destrezza, il portafogli ad una turista moldava.