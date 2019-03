Furto alla Locanda dei Girasoli: ladri rubano soldi, stampanti e computer

Soldi, stampanti e computer rubati alla Locanda dei Girali. Furto nel locale del Quadraro gestito da ragazzi con sindrome di down, già costretti ad una probabile chiusura.

Un episidio triste e sgradevole nei confronti di ragazzi intorno ai quali, idealmente, molti romani si sono stretti, incentivandoli e supportando l'attività. Ancora non identificati i ladri, che hanno portato via computer, stampanti e, per finire, l’incasso della sera prima, pari a circa 2 mila euro. Aperta dal 1999, la Locanda dei Girasoli dà lavoro a ragazzi affetti da sindrome di down o autismo, aiutandoli ad inserirsi nel mondo del lavoro e della formazione, ma al tempo stesso favorendo l'integrazione.

La Locanda ha da tempo denunciato il rischio chiusura, circostanza che ha mobilitato spontaneamente l’opinione pubblica, la quale si è impegnata in appelli e raccolta di firme per impedirlo anche perché, dal 2013, grazie al supporto di altre imprese sociali il locale ha saputo rilanciarsi implementando le attività del ristorante, ottenendo grande risalto anche fuori dai confini nazionali.