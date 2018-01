Furto di bici nel centro storico: ladro seriale arrestato per la 15esima volta

Ladro seriale fermato nel centro storico. L'uomo, "pizzicato" dai carabinieri, è stato arrestato per furto di bici ben 15 volte.

Il 51enne romano è stato sorpreso dai militari a forzare, con una tronchesina, le catene di una bicicletta in via di Monte Savello. Non un ladro qualunque dunque, ma un vero professionista del settore. Dal 2009 ad oggi l'uomo ha collezionato infatti ben 15 arresti e 9 denunce a piede libero, tutte per furti di biciclette. L'appassionato delle due ruote è così finito agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo i militari hanno bloccato un secondo ladro di biciclette, un 30enne pregiudicato, originario della Provincia di Matera, nella Capitale senza fissa dimora. L'uomo era in azione in via dei Sabini, ma, proprio mentre stava per salire sul sellino, è stato bloccato dai carabinieri. Il 30enne è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.