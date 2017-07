Fusione Centrifuga, Gomme siliconiche, smaltatura artistica e molto altro

Nicem Spa: dal 1970, affidabilità e professionalità nella realizzazione di macchine e impianti e nel settore high tech di materiale di consumo.

Parlare di fusione centrifuga, spin casting, colata centrifuga, smaltatura artistica, lavatrici industriali ti fa venire il mal di testa? Niente paura, a te ci pensa Nicem Spa, l’azienda tutta italiana che dal 1970 si occupa di progettazione e produzione di macchine e impianti per i processi di fusione e microfusione. 12.000 mq di sede operativa, a Senago, in provincia di Milano, fanno di Nicem Spa un luogo di incontro e collaborazione con clienti e committenti, dove ogni nuova richiesta spinge al miglioramento continuo, per soddisfare ogni esigenza anche specifica. Molti impianti, infatti, vengono commissionati su misura per soddisfare i bisogni di ogni singolo cliente.

Alta qualità, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente.Queste sono le parole d’ordine della politica aziendale Nicem Spa, che non offre solo macchinari robusti e affidabili, ma garantisce anche una fornitura high tech di materiale di consumo. In particolare, l’azienda progetta e produce: presse vulcanizzatrici, centrifughe, forni automatici elettrici o a gas, transfer a 3 e a 8 stazioni e gomme siliconiche.

Tutti sistemi di produzione che si distinguono in diverse linee: pilot, macchine a media produttività per la fusione centrifuga a colata manuale, matic, macchine robuste a medio alta produttività per la fusione in centrifuga a colata manuale, master, macchine robuste a medio alta produttività per la fusione in centrifuga a colata manuale, spin casting, macchine a media produttività per la fusione in centrifuga a colata manuale di nuova concezione, per ridurre manutenzione e costi d’investimento.

Per quanto riguarda invece i materiali di consumo, Nicem Spa si rivolge con competenza e professionalità al settore della ristorazione professionale, progettando e costruendo:

macchine per l’asciugatura delle posate,

macchine asciugabicchieri,

macchine per la disincrostazione delle attrezzature da cucina,

macchine vibranti per il lavaggio meccanico e per la rigenerazione delle posate,

macchine per la brillantatura delle posate

