Gabriele Paolini, la svolta animalista: dirigerà un ospedale pubblico per cani

Gabriele Paolini, la svolta che non t'aspetti: dalle cronache rosa e giudiziarie, agli animali. Sarà direttore di un ospedale per cani.

Il prossimo 12 ottobre, il disturbatore tv compirà 44 anni e oltre alle candeline taglierà il nastro di una struttura ospedaliera dedicata ai cani che aprirà nel Torinese.

Ed è una svolta nelal vita di Gabriele: “"Basta provocazioni, ho deciso di aprire il primo Ospedale pubblico per animali e sarò il Direttore. Grazie alla generosità di mia madre e di mia zia, proprietarie entrambi di una villa in campagna, di due piani, con ben 12 stanze, a Rivodora, frazione di Baldissero Torinese, in provincia di Torino, che hanno deciso, di mettere gratuitamente a disposizione della Regione Piemonte e del Comune di Baldissero l'immobile, nascerà il primo Ospedale pubblico per animali. I cani,i gatti, gli uccelli e tutti gli animali avranno la possibilità di essere curati ed operati, gratuitamente, presso la struttura ospedaliera, che nascerà appunto a Rivodora”.

Già al lavoro

Spiega Paolini ad affaritaliani.it: “Certo ci sarà bisogno del prezioso supporto della Regione Piemonte e del Comune di Baldissero, per mettere in pratica, in breve tempo, questo mio progetto. Gli animali, come gli esseri umani, hanno diritto ad una gratuita assistenza sanitaria. Il mio augurio che l'Ospedale potrà essere operativo, con almeno due veterinari, a disposizione 24 ore su 24, per gli animali, bisognosi di cure, entro l'inizio del 2020".