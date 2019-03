Gaffe del Campidoglio: scritta storica alla Garbatella cancellata per errore

Scritta storica alla Garbatella, lì dal 1948, "uccisa" dagli operatori del Campidoglio. Cancellata per errore "Vota Garibaldi, Lista N 1", testimonianza indelebile, fino ad oggi, delle prime elezioni libere dopo la Costituente.

Più di 70 anni di militanza a sostegno del Fronte Popolare, che allora raggruppava Partito Comunista e Partito Socialista, riunito sotto l'effige dell'eroe dell'unità nazionale, elminati per errore. Il tutto, nonostante una targa ed una pensilina protettiva posizionate negli anni scorsi dal Munuicipio VIII, che ne documentano la rilevanza storica.

Un'offesa alla Garbatella, ma non solo, denunciata dal mini-sindaco di Municipio, Amedeo Ciaccheri, che parla di "un insulto gravissimo alla memoria storica e all'identita' democratica cittadina". Il minisindaco spiega: "Senza nessun buon senso o logica, una squadra del decoro urbano di Roma Capitale ha cancellato la scritta 'Vota Garibaldi' in via Basilio Brollo. Una testimonianza riconosciuta e salvaguardata negli anni dal Municipio e che è un documento storico unico in città". "Oggi il Campidoglio apre una ferita nel cuore della nostra comunità - conclude Ciaccheri - e dovrà risponderne politicamente per il danno e per l'urgenza del ripristino e del restauro immediato che come Municipio stiamo richiedendo da subito".