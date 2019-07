Galliani, appello contro l'abuso di alcol: “Beviamo responsabilmente”

Dopo Buffon, Briatore, Verdone e Bonolis, anche Adriano Galliani aderisce alla campagna “Non fare la testadialkol”. Videomessaggio nel giorno del suo compleanno: “Beviamo responsabilmente, il vero sballo è la vita”.

Nel giorno del suo compleanno Adriano Galliani, si è rivolto a giovani e adulti con un videomessaggio, consigliando di non esagerare con le bevande alcoliche e ricordando che “il vero sballo è la vita”.

Galliani, che negli ultimi trentatré anni è stato fra i dirigenti sportivi più vincenti del mondo, ha deciso di sostenere il progetto nazionale degli studenti italiani “Bevi con la Testa”, ormai famoso anche come “Non fare la testadialkol”.

Sui profili social Facebook e Instagram di “Non fare la testadialkol”, il videoselfie girato al Forte dei Marmi al bagno dell’AD del Monza va ad aggiungersi a quelli di altri personaggi importanti del mondo dello sport e dello spettacolo come Flavio Briatore, Gigi Buffon, Piero Angela, Massimiliano Allegri, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Carlo Verdone.

“Siamo felici di questo videomessaggio – dichiara Matteo Lucherini, presidente della Onlus Generazioni Contatti –. Adriano Galliani che abbiamo scoperto essere persona di grande sensibilità sui temi sociali, consiglia ai giovani di godersi la vita senza sballarsi con l’alcol, lui, che è riuscito a far gioire milioni di tifosi nel mondo con le grandi vittorie del Milan di vita e di gioie se ne intende – prosegue Lucherini - e sa come divertirsi da vincente, in modo responsabile”.