Gallina a spasso per Roma finisce nel motore di un'auto: salvata da volontari

Gallina semina il panico nel quartiere Prati. Dopo una passeggiata nel centro di Roma finisce nel motore di un'auto: salvata.

È la storia di "Alice", il fortunato volatile messo al sicuro dai volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Alice è stata notata mentre razzolava tra via Otranto e viale Giulio Cesare, sfidando i pericoli delle strade capitoline. La gallina è stata però vista da alcuni volontari della vicina sede Enpa, via Attilio Regolo, sottraendola in tempo dalle ruote di un'auto o da una fatale padella.

Due operatrici dell'associazione si sono infatti precipitate in via Otranto, mettendo in salvo Alice. Un'operazione resa difficile dalla decisione dell'animale che nel frattempo, credendolo un rifugio sicuro, aveva deciso di rintanare nel vano motore di un'auto. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto l'animale, terrorizzato, è stato estratto dalla vettura e messo al sicuro. Spaventana, ma comunque in buona salute, Alice ha ora la certezza di essere affidata ad una persona con cui vivrà una vita serena, al sicuro da auto e sguardi indiscreti.