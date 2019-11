Gambizzato fuori da un bar dopo una lite: ferito un 18enne in via Casilina

Spari in via Casilina, gambizzato un 18enne rom fuori da un bar. Il ragazzo è stato soccorso dagli amici che lo hanno trasportato in ospedale. Oltre alla ferita da arma da fuoco, il giovane ha riporato la frattura del perone sinistro.

Il colpo è stato esploso mercoledì sera intorno alle 20 fuori da un bar in via Casilina 3338, nel comune di Montecompatri, nei pressi della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, al termine di una discussione, iniziata all'interno del locale e proseguita all'esterno, un rom di 18 anni è stato gambizzato da un colpo di arma da fuoco. L'aggressore si è poi dato alla fuga in auto.

Il ragazzo è stato soccorso dagli amici e trasportato all'ospedale Bernardini di Palestrina per la ferita e la frattura del perone sinistro. Il giovane non è in pericolo di vita.

Ad indagare sui fatti i carabinieri della Compagnia di Frascati.