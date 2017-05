Gatsby in Rome, tour vintage tra arte e bistrot: la mostra in piazza Vittorio

Il grande Gatsby a Roma, lo storico romanzo rivive attraverso le opere di Roberto di Costanzo e l'atmosfera dell'ex cappellificio Venturisi.

Un viaggio nella Roma degli Anni Venti con un turista d'eccezione: Jay Gatsby, protagonista del romanzo "Il grande Gatsby" di Francis Scott Fitzgerald. La storia, ambientata a New York e a Long Island durante l'estate del 1922, rivive infatti tramite l'esposizione di Roberto di Costanzo nel Gatsby Cafè. Presso l'ex cappellificio Venturisi, zona Piazza Vittorio Emanuele, saranno infatti esposte otto illustrazioni ad inchiostro di china ed acquarello, che vogliono rievocare i protagonisti della celebre opera letteraria in un visionario tour romano. Ferma nel tempo a qualche decennio fa, l’atmosfera che si respira nell’ex cappellificio Venturini rievoca la suggestione di uno spazio prezioso e dimenticato, attraverso il quale l'artista farà viaggiare Gatsby e Daisy. Nel locale resta infatti intatto il fascino di questi ambienti, che si dipanano su tre livelli come scatole cinesi, tra scale, passaggi segreti e salottini d’epoca. E se è vero che un luogo racconta la storia (le storie) di chi l’ha vissuto, allora il legame con la sartorialità e i cappelli che fino a qualche tempo fa affollavano le vetrine della “galleria” non poteva essere negato.