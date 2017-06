Gay Village a ritmo di musica: Moreno e Cristina D'Avena guest star

Gay Village a ritmo di musica, doppia serata con ospiti d'eccezione. Arrivano il rapper Moreno e la “regina” dei cartoni Cristina da Vena.

Serate all'insegna della grande musica e del divertimento al Gay Village, che inaugura, giovedì 15 giugno, la sua Accademy con il cantante Moreno, emblema dei talent giovani e vincenti. Il rapper genovese, accompagnato da Dj Double, presiederà la giuria e delizierà il pubblico con alcuni dei suoi maggiori successi, come “Un giorno di Festa”, “Slogan” e “Che Confusione”. Insieme a Moreno, a giudicare il talent made in Gay Village, i giurati simbolo delle precedenti edizioni: l'autore televisivo Dimitri Cocciuti, il dj Massimiliano Brezet, il ballerino e attore Nicola Zamperetti e Valeria Narcisi, rappresentante del Teatro Brancaccio e del progetto STAP - Scuola di Teatro e Arti Performative. Un grande evento seguito da un sabato di grandi successi, quando, il 17 giugno, sarà possibile ballare e cantare gli eterni successi di Cristina D'Avena. Sul palco Amarganta salirà infatti la cantante cult, icona dei più piccoli negli anni '90 a suon di grandi successi cartoons. Accolta dalla padrona di casa, Kristine VonTrois, la mitica Cristina D'Avena ripercorrerà infatti i pezzi simbolo che hanno segnato un'epoca, partendo dagli anni '80/'90 e rappresentando in musica il divertimento e i ricordi, che trasporteranno il pubblico di Gay Village Fantàsia in una notte all'insegna della spensieratezza.

Da Mila e Shiro a KissMe Licia, passando per La Canzone dei Puffi, Dolce Remì, Lady Oscar e tanti altri brani che hanno costellato l'infanzia di bambini di quell'epoca. La storia della musica cartoons regalerà al pubblico un tuffo in un passato mai dimenticato, che tornerà alla mente già dalle primissime note.