Gay Village, atleti arcobaleno contro l'omofobia: al via gli Italian Gaymes

Gli atleti arcobaleno sfilano al Gay Village, prende il via la IV edizione degli Italian Gaymes. Tre giorni di sport contro l'omofobia tra basket, tennis, pallavolo e calcio a 5.

Tantissime le competizioni sportive dell'ormai celebre manifestazione organizzata da Gaycs – Dipartimento lgbt di Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione con Dì Gay Project, Gay Village e tante altre associazioni sportive lgbt friendly e non. Attende gli amanti dello sport tennis, basket, pallavolo, beach volley, calcio a 5, burraco, tambeach, paddle tennis e molte altre discipline previste nel programma delle competizioni. Durante i giochi si potrà assistere anche alla 3a edizione della Partita dei Diritti, promossa ed organizzata dalla Nazionale Italiana Calcio Gay Friendly. Per quest'anno è inoltre prevista la prima edizione del Dog Day - Senza frontiere e, a chiusura delle competizioni sportive, sabato 8 luglio alle ore 18 la 3a edizione della Roma Gay Run e la 1a edizione della Roma Gay Bike.

Evento clou di una densa settimana di sport la presentazione della IV edizione degli Italia Gaymes, in programma giovedì 6 luglio dal palco del Gay Village. Una cerimonia che aprirà la manifestazione, che si concluderà sabato 8 luglio con la premiazione dei vincitori dei diversi tornei. Un trionfo di colori, solidarietà e sport, che illuminerà il palco del Gay Village per una tre giorni dedicata alla parità dei diritti e promossa ed organizzata dalla Nazionale Italiana Calcio Gay Friendly.