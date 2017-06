Gay Village, intervista alla prof. Veronica Pivetti: dalla fiction ai libri

Il Gay Village apre le porte a Veronica Pivetti, intervista show tra fiction e letteratura.

Dal palco dell'Amarganta Floor, trasformato per l’occasione in una locanda dal gusto fantasy, prende il via il ciclo della Interviste Spettacolo condotte da Pino Strabioli. Il Gay Village apre le porte all'attrice Veronica Pivetti, la prima di tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo. Amatissima professoressa del piccolo schermo, protagonista della serie “Provaci ancora Prof 7”, Veronica Pivetti è ad oggi uno dei volti più apprezzati della fiction italiana. Attrice di successo ma anche appassionata di scrittura, presenta il suo secondo libro dal titolo “Mai all’altezza. Come sentirsi inadeguata e felice”, Ed. Mondadori, giunto dopo cinque anni di distanza da “Ho smesso di piangere”. Ancora una volta Pivetti ci porta un libro sl suo mondo più intimo, che parte da un avvenimento tragico che ha segnato, nel bene e nel male, la sua vita: l’incendio che ha devastato il suo appartamento, portandole via ogni cosa. Ma con la sua ironia la scrittrice fa sorridere il lettore, con quel piglio di chi dalla vita ne ha subite tante ed è un po’ in debito di autostima. “Nella più nera disavventura l’importante è affrontare tutto con il sorriso”, questo è il messaggio che Veronica Pivetti lancerà dal palco del Gay Village, insieme all’amico Pino Strabioli.