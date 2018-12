Gessica Notaro al fianco delle donne. L'ex miss icona dello spot anti-violenza

Gessica Notaro e la Croce Rossa di Roma insieme a sostegno delle donne vittime di violenza. L'ex miss sfregiata con l'acido è la ragazza immagine della campagna social natalizia #BeMerry #PerLeDonne volta a raccogliere fondi per le donne della Casa Famiglia AGAPE.

Per Natale la Croce Rossa di Roma apre una campagna a partire dai social a sostegno delle donne vittime di violenza e per contribuire ai progetti di assistenza e reinserimento delle donne e dei loro bambini ospitati nella Casa Famiglia AGAPE. A lanciare il messaggio, che ha l'hastag #BeMerry #PerLeDonne, è Gessica Notaro, la showgirl che è stata lei stessa vittima di violenza, essendo stata aggredita con l'acido dal suo ex fidanzato.

"Ho aderito volentieri a questa campagna - dice Gessica Notaro - perché ogni iniziativa che va a favore delle donne è importante, a maggior ragione se ha dei risultati concreti come quelli di sostenere la Croce Rossa di Roma per la Casa Famiglia AGAPE".

La Presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati, ha invece sottolineato come la Croce Rossa sia sempre più impegnata nell'aiutare le donne in difficoltà o vittime di violenza. “AGAPE – continua Debora Diodati - è un primo passo per allargare la nostra rete di accoglienza. Mi auguro che il messaggio di Gessica Notaro sia raccolto da tanti e che le donne e i bambini della nostra Casa Famiglia possano così ricevere un bel dono di Natale".