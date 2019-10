Giacomo Urtis, re del botox e il bacio con il sosia di Chando Erik Luna. O no

Un bacio affettuoso e appassionato, un lungo abbraccio per il re del botox Giacomo Urtis, paparazzato in compagnia di un misterioso amorino che potrebbe essere Chando Erik Luna.

Potrebbe, perché il ragazzo che abbraccia l'uomo che ha cambiato il volto di uomini e donne nell'eterna lotta contro gli inestetismi e la terza età, non è riconoscibile con certezza. Il paparazzo ha immortalato l'abbraccio ed il bacio ma non è riuscito a mettere a fuoco il volto del secondo uomo.

Se fosse Chando Erik Luna, modello spagnolo, ex dell'attrice Grecia Colmenares apparsa nell'ultima edizione dell'isola dei famosi, ed ex della conduttrice transessuale Manila Gorio, sarebbe una foto a testimonianza dei rumors che agitano il folle mondo del gossip dove finzione e realtà si mescolano in un cocktail da bere assolutamente nel tempo libero e a pancia piena.

In estate Urtis aveva dichiarato a Dagospia di essere stato sedotto dall'ex di un'attrice e di una transessuale, senza mai confermare l'identità di questo uomo, ma dai due elementi forniti dal chirurgo dei vip potrebbe trattarsi proprio di Chando.