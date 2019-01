Giallo a Vigne Nuove: uomo trovato morto in casa. Ipotesi omicidio

Trovato senza vita in un appartemento di via Dina Galli, zona Vigne Nuove: è giallo sulla morte di un uomo.

La vittima è stata trovata poco dopo mezzoggiorno. Inutile l'intervento di un'ambulanza del 118, sul posto i carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro e del Nucleo Investigativo di via In Selci. Ancora da chiarire le cause della morte dell'uomo, con, al momento, non esclusa neanche l'ipotesi che possa trattarsi di un omicidio. Sul posto attesi anche il medico legale e il magistrato di turno.